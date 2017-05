Top Story Două persoane au fost luate de viitură în Ghimeș Făget de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ploaia torențială din după-amiaza zilei de 31 mai a umflat apele din zona de munte a județelor Covasna și Bacău. Debitul mai multor pârâuri a crescut, iar de pe versanți s-au repezit în vale torenți.

În comuna Ghimeș-Făget, viitura a surprins două persoane. La ora aceasta, Maricica Coșa, prefectul județului Bacău, și Valentin Ivancea, subprefect, se îndreaptă spre Ghimeș Făget pentru a vedea la fața locului care este situația. Autoritățile caută victimele surprinse de apele vijelioase. Conform informațiilor transmise de Administrația Bazinală de Apă Siret a AN Apele Române, de la ora 21, pe pârâul Valea Recea din județul Covasna, s-a atins cota de inundații.

