S-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 2.00, în apropierea lacului de acumulare Răcăciuni. Un bărbat de 54 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe digul lacului, la un moment dat, a căzut cu maşina într-o râpă şi urmează să se stabilească dacă accidentul s-a produs sau nu din cauza drumului. Alături de el se mai afla şi o femeie de 41 de ani. Aceştia au sunat la 112 ca să ceară ajutor şi l-au primit de la pompierii de la Detaşamentul Bacău. „Imediat ne-am deplasat la faţa locului cu patru echipaje și am constatat că cele două persoane nu erau încarcerate în autoturism. Am scos victimele din acea râpă, adâncă de aproximativ cinci metri, și le-am acordat primele îngrijiri medicale”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Cei doi au suferit politraumatisme și au fost transportaţi de echipajele Smurd la Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru investigaţii. 27 SHARES Share Tweet

