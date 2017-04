Top Story Două mutări într-o ședință: Silviu Pravăț este vicepreședinte al Consiliului Județean de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ședința de joi a Consiliului Județean (CJ) Bacău a fost inedită din două motive. Primul se referă la prezența prefectului Maricica Coșa și a subprefectului Valentin Ivancea, al doilea, la numărul înlocuirilor aprobate de aleși. Maricica Coșa și-a luat rămas bun de la colegii din CJ Bacău, a mulțumit echipei alături de care s-a format și a mărturisit că va duce dorul acestor ședințe. Au urmat proiectele privind înlocuirile, fiind primele pe ordinea de zi. Consilierii au aprobat vacantarea mandatului social-democratului Dorian Pocovnicu, plecat la Aeroport, și validarea lui Silviu Ionel Pravăț. Locul ocupat în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) de Viorel Toma, promovat la șefia Agenției de Protecția Mediului, a fost luat de Sorin Umbrărescu, de asemenea membru ALDE. Carmen Dima l-a înlocuit pe Dorian Pocovnicu în ATOP, iar subprefectul Valentin Ivancea pe Sorin Ailenei, în aceeași structură.

Cel mai important proiect a vizat alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean, post rămas liber după ce Ionel Floroiu a intrat în Camera Deputaților. Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău, a prezentat propunerea PSD pentru acest post: Silviu Pravăț, validat consilier la începutul ședinței. Grupul PNL, prin vocea lui Liviu Miroșeanu, l-a propus pe oneșteanul Cezar Olteanu. În sală erau prezenți 34 de consilieri din 36: 24 au votat pentru Silviu Pravăț, iar 10 pentru Cezar Olteanu. După anunțarea rezultatului, câștigătorul a fost invitat la prezidiu. Tânărul social-democrat promovat, joi, în funcția de vicepreședinte a CJ Bacău este fiul primarului comunei Valea Seacă, Ion Pravăț. Silviu Pravăț a absolvit Facultatea de Teologie și este fost profesor, fost director de școală.

