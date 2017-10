La finalul săptămânii trecute, la Eger, în Ungaria s-a desfășurat cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial de karate SKDUN rezervat tuturor categoriilor de vârstă. CS „Dan Botezatu” Bacău a participat la Mondiale cu trei karateka (Razvan Băisan, Darius Robu-Lungu și antrenorul-sportiv Ionuț Cășeru), trecându-și în cont două medalii, ambele de bronz și ambele în proba de kumite în întrecerea pe echipe. Astfel, din echipa care s-a clasat pe poziția a treia la kumite Seniori Open a făcut parte și Ionuț Cășeru, în timp ce echipa de cadeți 55 kg medaliată cu bronz la Eger l-a inclus și pe Darius Robu-Lungu. „La kumite individual, atât Răzvan, cât și Darius au pierdut în fața unor adversari buni din Bulgaria. Darius s-a revanșat la echipe, unde nu a mai ratat cucerirea unei medalii”, a declarat Ionuț Cășeru, care a vorbit și despre propria evoluție: „Personal, nu sunt refăcut după o serie de accidentări, motiv pentru care, la individual, nu am avut șanse reale la o medalie. Sunt mulțumit, în schimb, că, datorită experienței, am reușit un parcurs bun la kumite echipe seniori, unde ne-am calificat în semifinale după ce am învins una dintre cele mai bune formații din concurs, cea a Serbiei”. 0 SHARES Share Tweet loading...

