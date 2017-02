Social Două lebede au poposit în Tescani de Petru Done -

Două lebede, se pare chiar o pereche (ea și el) sunt de circa o săptămână lucutori ai satului Tescani, din comuna Berești-Tazlău. Lebedele au poposit pe malurile Tazlăului și se hrănesc cu ceea ce găsesc prin apă. Sătenii le-au observat, dar puțini sunt cei care vin să le vadă – spune unul dintre locuitorii din sat, Vlad Marin. Pe Tazlău poposesc, de altfel, uneori și alte păsări sălbatice, cum sunt rațele, dar acum, iarna, doar lebedele au rămas acolo. Prezența păsărilor sălbatice în preajma gospodăriilor populației este, în prezent, văzută ca un risc de influență înalt patogenă la păsările domestice și în județul Bacău, iar lebăda de iarnă este principala acuzată. Pe lacurile județului au fost găsite lebede moarte, iar la patru dintre ele s-a constatat gripa aviară. Zona Tescani nu este inclusă între cele 12 localități supravegheate de veterinari, dar medicii recomandă oricui să evite contactul cu păsările sălbatice și să țină închise păsările domestice. Inclusiv vânzarea păsărilor în târgurile de animale este restricționată, iar în Tescani funcționează un tradițional târg de sîmbăta. 0 SHARES Share Tweet

