În intervalul 19.01 – 30.01.2017, lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Bacău au efectuat verificări, conform Planului de Acțiune pe linia respectării prevederilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Conform unui comunicat al municipalității băcăuane, în perioada respectivă au fost verificați 127 de operatori economici, întocmindu-se 43 de note de control. Lucrătorii Poliției Locale au întocmit, de asemenea, 18 procese verbale vizând persoane fizice, din care 16 cu amendă în cuantum de 2700 de lei, precum și 2 procese verbale vizând persoana juridică SC Maya & Mateo SRL: – Un proces verbal cu amendă contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității SC Maya & Mateo SRL din Bdul. Unirii nr. 15 (cunoscută ca Maya Caffe) – Un proces verbal cu amendă contravențională de 5000 de lei pentru SC Maya & Mateo SRL din str. Milcov nr. 2 – 4 (cunoscută ca Mateo Caffe). Conform comunicatului Primăriei Bacău, în intervalul 01.01.2016 – 31.01.2017, lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Bacău au aplicat 596 de sancțiuni la Legea 349/2002, totalizând peste 63.400 lei. Din acestea, un număr de 321 au fost avertismente.

