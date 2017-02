În luna în care care se celebrează dragostea, CFR Călători pune în vânzare bilete la jumătate de preț pentru zilele de 14 și 24 februarie 2017: ‘IR Special / Oferta pentru 2’. Reducerea de 50% din tariful biletului întreg este valabila pentru călătoria la clasa 1 și a 2-a, se acorda la achiziționarea a două bilete pentru același tren InterRegio și este disponibila exclusiv la casele de bilete din stațiile CFR. Oferta este valabilă la trenurile din anexă, nu se cumulează cu alte oferte, iar tariful de rezervare a locului se achita integral. ‘În gara vieții opresc multe trenuri. Doar unul este cel al dragostei. Și chiar dacă pare că acesta nu ne așteaptă, merită să alergăm după el’, a declarat Iosif Szentes, Directorul General al CFR Călători. Cuplurile de îndrăgostiți sunt așteptate în 14 și 24 februarie să oprească timpul în loc, imortalizând momente de iubire printr-o fotografie sau printr-o declarație la megafonul din Gara de Nord București. Fotografiile vor fi reunite în cadrul evenimentului Facebook Iubește și călătorește! În plus, în perioada 01-19 februarie se desfășoară campania ‘Iubește și călătorește cu CFR Călători!’, o campanie de premiere a primelor 50 cupluri care vizitează standul CFR Călători de la Târgul de Turism al României (Pavilionul C5, Standul 62, între 16-19 februarie). Premiul consta în acordarea unui USB Memory Sticks 16 GB și a unui pix cu touch screen, personalizate cu sigla CFR Călători (pentru fiecare dintre cei doi). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.