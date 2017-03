Cronica rutiera Două accidente mortale în judeţ de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri seară, într-un interval de câteva ore, pe drumurile din judeţ s-au produs două accidente mortale. Primul a avut loc pe DN11, în comuna Livezi. Potrivit poliţiştilor, un bărbat de 44 ani, din localitate, în timp ce conducea o căruţă, pe direcţia Bacău – Onești, transporta în partea din spate a atelajului un tânăr de 19 ani care la un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. În urma impactului, tânărul a suferit leziuni severe la cap iar medicii de pe ambulanţă, care au ajuns la faţa locului, nu au mai putut face altceva decât să constate decesul. Căruţaşul a fost testat cu etilotestul rezultatul fiind 0,82 mg/l în aerul expirat iar poliţiştii continuă cercetările pentru ucidere din culpă. Aproape de miezul nopţii, la ieşirea din Buhuşi spre Bacău, un bărbat de 40 de ani a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea, a intrat pe contrasens după care a părăsit carosabilul şi s-a izbit frontal de un copac. În urma impactului, acesta a decedat. Evenimentul rutier este cercetat acum de poliţiştii de la Serviciul Rutier. 0 SHARES Share Tweet

