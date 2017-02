Adolescentul din comuna bacauana Garleni care a fost filmat in timp ce ucidea un pui de pisica a fost audiat la postul de politie din localitate, in prezenta mamei sale. Politistii s-au sesizat din oficiu, dupa ce imaginile au inceput sa circule pe Facebook. Tanarul este cercetat pentru „uciderea animalelor cu intentie, fara drept”, infractiune prevazuta de Legea 205/2004 pentru protecia animalelor. Adolescentul a ajuns, astazi, si la Protectia Copilului, dupa ce institutia a primit o reclamatie in acest sens. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bacau a fost sesizata cu privire la adolescentul din satul Lespezi, comuna Gârleni, care a lovit un pui de pisica pâna l-a omorât. Reprezentantii institutiei, psihologi si asistenti sociali, au demarat o ancheta sociala. Ei s-au dus la Gârleni, unde au discutat cu familia, cu profesorii si cu politistii. Baiatul va implini 17 ani in luna septembrie, dar este in clasa a VIII-a deoarece a ramas repetent doi ani. “A avut nota scazuta la purtare, dar nu din cauza comportamentului, ci din cauza absentelor. Lipseste foarte mult de la scoala”, arata Marian Vatamanescu, purtatorul de cuvânt al DGASPC Bacau. Profesorii si dirigintele au afirmat ca nu se asteptau la un astfel de gest din partea acestui elev care nu avea un comportament violent. Adolescentul este singur la parinti. “Acestia nu au venituri stabile, câstiga din munca ocazionala si sunt consumatori de alcool, arata reprezentantul DGASPC. Pâna acum familia nu era in atentia primariei cu o situatie sociala dificila, acte de violenta sau alte probleme.” Dupa ce mama si tânarul si-au dat acordul in scris, acesta din urma a fost inclus de DGASPC intr-un program de consiliere psihologica. Reamintim ca incidentul, petrecut acum cateva zile in localitatea Lespezi, a fost provocat de faptul ca puiul de pisica i-a taiat calea adolescentului, care, fiind pe bicicleta, s-a dezechilibrat si a cazut. Enervat, tanarul a dat de pamant cu pisica, apoi a luat-o in suturi pana a aruncat-o intr-un sant. 2.4k SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.