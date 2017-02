Duminică, 19 februarie a.c. în jurul orei 10.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, care se afla în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în municipiul Bacău, a observat două femei în apropierea unei biserici din municipiul Bacău, în timp ce apelau la mila cetăţenilor, folosindu-se de copiii lor minori, Jandarmii au identificat pe L. Luminiţa de 24 ani, domiciliată in Roman, judeţul Neamţ şi pe numita F.Florina de 48 de ani, domiciliată în municipiul Bacau, care ţineau în braţe, proprii copii minori, în timp ce apelau la mila persoanelor care treceau prin zona respectivă. Acestora le-au fost întocmite acte de constatare sub aspectul susceptibil încălcării prevederilor art. 215 din Codul penal (Folosirea unui minor în scop de cerşetorie), documentele şi persoanele fiind predate ulterior lucrătorilor de poliţie pentru continuarea cercetărilor în acest caz. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău recomandă băcăuanilor să nu încurajeze această activitate antisocială şi ilegală, oferind sume de bani sau alte bunuri acestor persoane care apelează la mila publicului. 73 SHARES Share Tweet

