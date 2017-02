La data de 03 februarie a.c., în jurul orei 18.30, polițiștii Postului de Poliţie Găiceana au depistat DJ 241, pe raza comunei Dealu Morii, un bărbat de 51 ani din aceeaşi localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Municipal Adjud pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. La data de 03 februarie a.c., în jurul orei 13.00, polițiștii Secţiei 6 Traian au depistat DJ 207, pe raza comunei Prăjeşti, un bărbat de 49 ani din comuna Dămieneşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. 5 SHARES Share Tweet

