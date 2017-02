Fostul mijlocaș al FCM Bacău, Dragoș Boboc, actualmente reprezentant al firmei engleze de impresariat „Magico Sports”, a intermediat achiziționarea fotbalistului dinamovist de către FC Brugge pentru 2.2 milioane de euro Nici Giovanni Becali și nici Anamaria Prodan. Nici măcar Lucian Marinescu, cel care l-a dus recent pe Toșca în Spania, la Betis Sevilla. Impresarul român al momentului este altul: Dragoș Boboc. Fostul mijlocaș stânga al FCM Bacău de la finalul anilor 2000 a reușit transferul iernii: Dorin Rotariu de la Dinamo la FC Brugge, pentru 2.2 milioane de euro. „A fost o mutare realizată contratimp, pe ultima sută de metri. În fapt, transferul s-a materializat cu doar o oră înainte de încheierea perioadei de mercato”, a declarat pentru „Deșteptarea” Boboc, care va reveni astăzi din Belgia. Dragoș Boboc sau Bobo, așa cum îl strigă apropiații, este reprezentantul firmei engleze de impresariat „Magico Sports”, cea care a stat la baza transferului. „Lucrez cu ei de vara trecută. Mă aflam în Anglia, la sora-mea, când cei de la «Magico Sports» mi-au propus să fiu reprezentantul lor în România”. Tot de vara trecută datează și interesul lui Brugge pentru Rotariu. „De trei ori a venit Brugge în România pentru a-l urmări pe Roti: la meciul cu Iașiul și la două dintre derby-urile cu Steaua. Cu toate acestea, existau șanse mici ca transferul să se producă în această iarnă, mai ales că zilele treceau fără să apară niciun semnal de la belgieni”. Adevărul este că Rotariu nu era prima opțiune pentru gruparea antrenată de Michel Preud’Homme. Numai că Standard și Maccabi Tel Aviv nu au fost de acors să-i cedeze la Brugge pe Dossevi, respectiv Ben Haim. Și nici mutarea craioveanului Andrei Ivan nu s-a mai materializat. Așa s-a ajuns ca pe 31 ianuarie, în ultima zi de mercato, Dragoș Boboc să se așeze la masa negocierilor cu patronul lui Dinamo, Ionuț Negoiță. „În dimineața ultimei zile de mercato, m-au sunat cei de la «Magico Sports», anunțându-mă că Brugge s-a hotărât în privința lui Dorin Rotariu. «Dar îl vor acum» a fost mesajul. Am plecat de urgență la București și am început negocierile care s-au încheiat de-abia seara. Important este, însă, că încheiat cu bine. Apoi am zburat cu Roti în Belgia”, a adăugat Bobo, care a asistat ieri la meciul lui Brugge cu Charleori. ”Pentru Roti, Belgia este soluția optimă în acest moment. Am convingerea că Brugge poate fi o rampă de lansare către un campionat și mai puternic. Eventual, Premier League. Totul e ca jucătorul să fie sănătos, să joace în mod constant și să progreseze”, a spus agentul ex- dinamovistului. Cine îi urmează lui Rotariu pe agenda lui Boboc? „În viitor, vor exista, cu siguranță, și alte mutări. Desi mă aflu de-abia la începutul carierei de impresar, am planuri mari. Îmi place ceea ce fac, chiar dacă este o activitate foarte solicitantă, în care sistemul de relații este hotărâtor”, precizează Dragoș Boboc. În final, două cuvinte despre starea fotbalului băcăuan. „Este păcat că s-a ajuns așa jos, dar poate că, în timp, lucrurile se vor remedia”, spune Dragoș Boboc, care este aproape de a încheia un contract de impresariere și cu un fotbalist băcăuan de primă ligă: stoperul Andrei Burcă. 28 SHARES Share Tweet

