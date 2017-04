Actualitate Dorian Pocovnicu, director la Aeroportul Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dorian Constantin Pocovnicu, consilier județean din partea PSD, și-a dat demisia din această funcție. Motivul este câștigarea concursului pentru un post de director la Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. „Dorian Pocovnicu va conduce Direcția de Dezvoltare și Investiții , urmând să se ocupe în special de comunicare și marketing”, a declarat Oana Chelaru, manager general al regiei. Dorian Pocovnicu a fost singurul care a candidat pentru acest post, deși concursul a fost anunțat în media și pe site-urile unor instituții, „îndeplinind toate formalitățile de publicare prevăzute de lege”, a precizat managerul Oana Chelaru. Vacantarea mandatului de consilier județean va fi aprobată în ședința de joi a Consiliului Județean, în locul lui Dorian Pocovnicu urmând să fie validat Silviu Pravăț, supleant pe lista PSD. Dorian Pocovnicu a fost ziarist, director al unor publicații media, consilier județean, înalt funcționar public și subprefect în 2009, din nou subprefect în perioada 2012-2014, iar în următorii doi ani (din martie 2014 până în martie 2016), prefect al județului Bacău. 0 SHARES Share Tweet

