“Dorel” a lăsat fără apă cartierul Șerbănești de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cartierul Șerbănești din Bacău a rămas fără apă miercuri seara, ca urmare a unei avarii la o conductă. Din primele date, se pare că un utilaj al unei firme care monta o conductă de gaze pe Calea Romanului, fără să aibă și avizul necesar al Companiei de Apă, a rupt conducta de apă și astfel a provocat secetă în tot cartierul. Echipele CRAB lucrează la remedierea avariei. 61 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.