– alimentele ajung la bătrânii aflați în evidențele Crucii Roșii Bacău Crucea Roșie Bacău a început o nouă campanie de strângere de alimente, produse care vor ajunge la persoanele cu posibilități finaniare reduse. În încercarea de a convinge clienții supermarketelor să doneze alimente greu perisabile, voluntarii Crucii Roșii sunt prezenți în mai multe magazine de profil. Astfel, ei le explică potențialilor donatori scopul misiunii lor, spunându-le celor pe care îi întâlnesc că pot contribui la bucuria unei persoane nevoiașe donând pentru banca de alimente: zahăr, ulei, mălai, făină, orez, conserve etc.) în recipientele special amenajate în acest sens. „Aceste activități fac parte dintr-un proiect consacrat al Crucii Roșii Române numit “Banca de alimente”, ce presupune colectarea alimentelor de bază și distribuirea acestora către familii lipsite de posibilități financiare. Ne bucurăm că activitățile din Selgros au fost încununate de succes, iar alimentele s-au îndreptat către persoanele vârstnice din evidența Crucii Roșii Bacău”, declară lt.col.(r) Dan Marcel Babliuc, director Crucea Roșie Bacău. Băcăuanii care doresc să sprijine această cauză pot dona alimente neperisabile în hypermarketurile CORA, Auchan, Selgros și în marketurile Carrefour. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.