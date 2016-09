Domnule primar, ai nevoie de un consilier pentru diaspora?

PROMO



Mai multe voci se ridica, pe timp ce trece, in consolidarea ideii ca românii din strainatate au nevoie de o mai buna reprezentare in relatiile cu autoritatile române. Mai nou, 23 de deputati si senatori au o initiativa legislativa pentru ca primarii sa poata angaja consilieri personali pentru relatia cu diaspora.

Sunt milioane de români plecati peste granite. Unii spun ca ar fi vreo trei milioane, altii dau alte cifre, dar oficial nu se stie nimic exact. Zeci de mii, daca nu chiar sute de mii sunt din judetul Bacau, dar numarul lor nu este „contabilizat” nici macar la Evidenta populatiei, care poate ar trebui sa tina cu adevarat o… evidenta. Oricum, sunt foarte multi plecati, iar o buna parte dintre ei mai tin legatura cu tara si unii au chiar gând de intoarcere.

Vor fi toata viata români, oriunde s-ar afla, si au drepturi ca noi toti. Despre ei se spune ca au o voce care ar trebui mai atent ascultata.

Una dintre cele mai active, mediatic, organizatii ale românilor stranieri este FADERE – Federatia Asociatiilor de Români din Europa. Presedintele FADERE, Daniel Tecu, spune ca in prezent in România avem doar un deputat pentru 73.000 de români din diaspora, dar algoritmul da unul la 1,4 milioane. Pe când in cazul minoritatilor sunt 18 locuri de deputat la 300.000 de locuitori.

Cu eventualii consilieri de primari, balanta de astfel de reprezentanti parca s-ar mai inclina, pentru ca acesti „functionari” ar putea intari legaturile intre autoritati si diaspora.