Doi tineri din Ardeoani au dat țepe de 15.000 de lei pe OLX

La data de 03 mai a.c., polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Bacău au reușit depistarea și reținerea a două persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în inscrisuri sub semnătură privată. În fapt, în perioada februarie – aprilie 2017, doi tineri de 19 ani, ambii din comuna Ardeoani, ar fi înșelat, prin intermediul site-ului www.olx.ro, un număr de zece persoane. Aceștia au apelat telefonic persoane care aveau expuse la vânzare pe site diverse bunuri de valoare și, folosind nume sau calități mincinoase, au pretins că sunt interesați să achiziționeze bunurile în cauză. Cu ajutorul unor chitanțe falsificate și-au însușit bunurile în cauză, prejudiciul creat fiind de aproximativ 15.000 lei. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au depistat cele două persoane bănuite de comiterea faptelor și au reușit recuperarea a 7 din cele 10 bunuri în valoare de 10.000 lei cu care au fost păgubite persoanele vătămate, iar față de cei doi tineri de 19 ani s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale.

