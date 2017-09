O petrecere organizata la Centrul de Afaceri și Expoziții (CAEx) din Bacău s-a finalizat cu o baie de sânge după ce a izbucnit o bătaie între mai multe persoane. Incidentul s-a întâmplat duminică dimineață, în jurul orei 5.30, când la CAEx avea loc petrecerea „Goodbay Summer”, un eveniment la care au participat sute de persoane. Din motive deocamdată neelucidate doi bărbați, unul de 33 și unul de 36 de ani, au ajuns pe podea, într-o balta de sânge, fiind necesară intervenția Serviciului Județean de Ambulanță. Cei doi au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență. Bărbatul de 36 de ani nu a rămas internat, în schimb, cel de 33 a suferit o fractură de piramidă nazală și a fost spitalizat în secția ORL. Deocamdată, Poliția nu a deschis nici o anchetă deoarece nu s-a depus plângere. 23 SHARES Share Tweet

