La data de 24 septembrie a.c., în comuna Ştefan cel Mare din judeţul Bacău, s-a produs un accident de circulaţie, în urma căruia două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma cercetării efectuate la faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 61 de ani, din Oneşti, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11A, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi părăsind partea carosabilă, a intrat în coliziune cu un podeţ. Conducătorul auto şi o pasageră de 59 de ani au fost transportaţi la Spitalul Municipal Oneşti pentru îngrijiri medicale. În urma testării cu aparatul etilotest a bărbatului, rezultatul a fost negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.