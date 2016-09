Doi politisti mult prea indulgenti s-au ales cu dosar penal

Doi agenti de politie din Onesti sunt judecati pentru luare de mita, respectiv favorizarea faptuitorului, dupa ce l-au iertat pe un barbat care conducea baut si fara permis o masina furata.

Cei doi politisti au fost trimisi in judecata anul trecut, pentru fapte din 2014.

Tudorel I. este acuzat ca ar fi primit de la Catalin R. suma de 600 de lei, pentru a trece cu vederea infractiunile comise de acesta si pentru a nu-l preda anchetatorilor. Iertat o data de politisti, Catalin R. s-a ales acum cu trei infractiuni – dare de mita, furt si conducerea unui autoturism fara permis de conducere.

Al doilea politist, Danut C., este judecat doar pentru favorizarea faptuitorului. Pe 19 octombrie 2014, in jurul orei 22.00, Catalin R. s-a intâlnit intr-un bar, din cartierul Slobozia, Onesti, cu mai multi prieteni. A baut cu acestia pâna la inchiderea programului, dupa care s-a gândit sa faca o plimbare cu masina pe care o luase de la o cunostinta, fara acordul acesteia. O Dacia papuc in care au intrat 6 tineri.

“Cu toate ca in acea seara consumase alcool si, in plus, nu poseda permis de conducere, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului pe care l-a condus pe o distanta considerabila”, spun procurorii. Când Catalin R. a vazut, la un moment dat, din sens opus, o masina a politiei, a virat pe o alee, printre blocuri si a oprit intr-o parcare. Insa, imediat au ajuns si agentii de politie.

“Echipajul de politie format din agentii I. Tudorel si C. Danut a constatat nemijlocit comiterea infractiunilor de catre R. Catalin. Inculpatii I. si C. aveau atributii clare de serviciu in virtutea carora erau obligati sa procedeze la intocmirea de indata a unui act de constatare cu privire la infractiunile comise de inculpatul R. Catalin, precum si la testarea acestuia cu aparatul etilotest si eventual conducerea acestuia la o unitate spitaliceasca in vederea recoltarii de probe biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei, atributii pe care insa nu si le-au indeplinit cu scopul evident de a impiedica tragerea acestuia la raspundere penala”, se arata in rechizitoriu.

Procurorii sustin, in plus, ca inculpatul Catalin R. ar fi recunoscut, imediat dupa depistarea in trafic, ca a condus autoturismul, ca nu are permis si ca a consumat alcool. Din acest motiv, barbatul a fost condus la sediul Politiei Onesti, unde a dat declaratii, dar nu s-a mai dispus predarea lui catre politia judiciara in vederea intocmirii unui dosar penal.

Interesant in acest dosar penal, in care au fost trimisi in judecata politistii, este ca a fost deschis pe baza interceptarilor dintr-un alt dosar, al DIICOT, si a declaratiei unui inculpat al carui telefon era ascultat. Inculpatul a facut ulterior denunt, spun procurorii. Mai precis, au fost interceptate convorbirile dintre inculpatul denuntator si Catalin R. in care cel din urma povestea cum a dat mita, faptul ca banii i-a primit Tudorel I. dupa care i-a returnat actele masinii. Doar Tudorel I. a recunoscut faptele la audieri. Catalin R. nu a putut fi audiat, desi a fost citat de mai multe ori la adresa de domiciliu. In rechizitoriu se spune ca procurorul a purtat mai multe discutii telefonice cu o persoana care s-a recomandat Catalin R. si care a spus ca se afla in Marea Britanie si ca nu se poate prezenta la Parchet, pentru audieri. Dosarul se judeca la Tribunalul Bacau.