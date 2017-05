Cultura Doi elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău premiați la un festival din Cumpăna-Constanța de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Dor de Cânt Românesc al Tinerilor Interpreți” derulat weekendul trecut la Cumpăna, jud. Constanța a adus satisfacții participanților băcăuani. La secțiunea a II-a, 10-14 ani, Vlad-Constantin Amariei din Bacău, pregătit de prof.interpret Maria Șalaru la Școala Populară de Arte și Meserii (S.P.A.M.), s-a clasat pe locul II reușind să cucerească publicul cu glasul său cristalin, prin claritatea vocii, dar și prin salutul șugubăț de moldovean autentic. În Gala Laureaților a fost prezent și Vasile Emanuel Munteanu, absolvent al S.P.A.M. Bacău, canto muzică populară, pregătit tot de Maria Șalaru, care a concurat la secțiunea a III-a, 14-18 ani, și care a reușit o clasare pe podium, mai exact pe locul III. Juriul festivalului a fost alcătuit din specialiști în etnografie și folclor, dovedind că este un eveniment de primă mărime în acest domeniu și care a realizat ierarhia valorică a premianților după criteriile următoare: voce, interpretare, port popular, ținută scenică. Din juriu au făcut parte: Paulina Popoiu, doctor etnomuzicolog, directorul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București; Doina Ișfănoni, doctor, istoric de artă, cercetător, etnolog, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti ” din București; Elise Stan, prof.dr.etnomuzicolog și realizator la TVR; Eugenia Florea, prof.etnomuzicolog, realizator emisiuni folclor TVR; Dorin Grama, dir.Televiziunea Favorit; Valentin Marin, redactor-șef Radio „Antena Satelor”; Daniela-Roxana Gibescu, dr.etnomuzicolog, specialist Casa de discuri Electrecord; Maria Magiru, dr.etnograf, dir.Muzeul de Artă Populară Constanța, Doina Voivozeanu, dir.Centrului Cultural Județean„Theodor Burada” Constanța și Mariana Gîju, primarul comunei Cumpăna. 1 SHARES Share Tweet

