Doi cai, salvați, astăzi, de pompieri de Comunicat de presa În această dimineață, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești a fost solicitat să intervină în comuna Berești Tazlău, sat Turluianu, pentru degajarea unei cabaline căzută într-o fântână (camin). Pentru salvarea animalului militarii au intervenit în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Berești Tazlău. Un echipaj de salvatori din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău a intervenit în comuna Parava, sat Rădoaia, pentru salvarea unei cabaline căzută într-un beci dezafectat. Animalul a fost scos de pompierii militari băcăuani cu ajutorul furtunurilor și a cordițelor. FOTO: ISU Bacău

