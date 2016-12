Social Doi cai frumosi de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 30 noiembrie a.c., în urma investigațiilor efectuate cu privire la sustragerea unor cabaline de pe raza orașului Buhuși, polițiștii au descins in comuna Livezi, la locuința unui bărbat de 38 de ani, bănuit de comiterea faptei. Cele două cabaline sustrase, în valoare de aproximativ 4500 de lei, au fost recuperate și restituite persoanei vătămate. Bărbatul de 38 de ani a fost condus la sediul Postului de Poliție Livezi în vederea cercetărilor. Acesta le-a declarant polițiștilor că ar fi achiziționat cele două cabaline, la data de 29 noiembrie a.c., de la un bărbat din comuna Blăgești, pentru suma de 1000 de lei și o cabalină la schimb. În cauză se continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.