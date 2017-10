Doi bucătari celebri au gătit pentru voluntari de la BIG BUILD

– BIG BUILD se încheie vineri, la ora 16.00 – beneficiarii au fost ajutați de sute de voluntari ca să construiască casa mult visată, iar la întreținerea apetitului voluntarilor au contribuit peste 20 de bucătari – aceștia au fost coordonați de Chef Robert Rainford și de Chef Foa care au gătit bunătăți la grătar, sosuri extrem de gustoase și garnituri savuroase Municipiul Bacău găzduiește în cartierul Izvoare, cel mai mare eveniment de construcție accelerată și voluntariat din Europa. Provocarea Habitat for Humanity numită „BIG BUILD 2017” a început pe 2 octombrie, iar pariul promotorilor acestui eveniment a fost că în cinci zile, respectiv, până pe 6 octombrie, vor construi 36 de case, pentru tot atâtea familii beneficiare. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul partenerilor și ajutorul a peste 700 de voluntari. Și pentru că toți cei implicați în proiect trebuie să mănânce o masă caldă, organizatorii le-au pregătit voluntarilor o surpriză pe măsură. Chef Robert Rainford, împreună cu Chef Foa au venit pe șantier să coordoneze o armată de bucătari care gătesc pentru sutele de voluntari care au ridicat cele 36 de case în cinci zile. Cheful canadian Rob Rainford este cunoscut de pasionați ai gastronomiei din întreaga lume prin intermediul emisiunii „Licence to grill”, iar Chef Foa are deja un renume în plan național. Cei doi au coordonat o echipă de peste 20 de bucătari care gătesc într-o bucătărie de 150 de metri pătrați, peste 3000 de porții de mâncare în cele cinci zile ale evenimentului BIG BUILD. Toate ingredientele folosite în evenimentul de live cooking au fost oferite de Kaufland România, partenerul strategic al evenimentului, care sprijină proiectul cu o donație importantă pentru ca familiile beneficiare să plătească o rată mai mică pentru locuințe, aceasta putând fi achitată în 20 de ani. Printre felurile de mâncare pregătite de Robert Rainford s-au numărat: piept de pui prăjit pe plită, în mantie de verdețuri aromate și semințe, cu orez oriental și sos de parmezan; pui întreg, marinat și rumenit pe rotisor, cu mazăre, morcovi și usturoi la ceaun; ceafă de porc împănată cu așchii de slănină afumată și ceapă albă, prăjită pe grătar, cu mix de legume gătite pe plită și salată de castraveți cu dressing din iaurt cu lămâie și boabe de muștar, coaste marinate la grătar, cu legume. Toate aceste bunătăți au constituit masa de prânz a voluntarilor care au construit visul celor 36 de familii din Bacău. Proiectul BIG BUILD 2017 se încheie astăzi, 6 octombrie, la ora 16.00. De la această oră, voluntarii se retrag de pe șantier, plecând cu satisfacția că au ridicat casele, le-au finalizat la exterior, iar la interior le-au amenajat în proporție de 80%. Restul lucrărilor rămân în seama unor echipe de specialiști care vor face ajustările ce se impun și vor pregăti casele pentru iarnă. Cele 36 de familii beneficiare ale proiectului se vor putea muta cel mai probabil în noile case în primăvara viitoare, atunci când reprezentanții Primăriei Bacău vor aduce utilitățile în zonă. Vom reveni cu amănunte de la închiderea evenimentului. 0 SHARES Share Tweet

