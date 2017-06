Politica Doi băcăuani pe lista noului Guvern de Desteptarea -

Pe lista noului Guvern anunțat de Liviu Dragnea se regăsesc numele a doi băcăuani: fostul primar al Moineștiului, Viorel Ilie, la relația cu Parlamentul și Lucian Șova, la Comunicații. Guvernul Tudose va avea trei vicepremieri — Sevil Shhaideh (PSD), Grațiela Gavrilescu (ALDE) și Marcel Ciolacu (PSD) — fără portofoliu. Sevil Shaideh rămâne ministru al Dezvoltării Regionale, Florian Bodog — ministrul Sănătății, Tudorel Toader — ministru al Justiției. Adrian Țuțuianu a fost propus să preia portofoliul Apărării. Din noul cabinet fac parte: Lucian Romașcanu — propus ministrul Culturii și Identității Naționale, Liviu Pop — propus ministrul Educației Naționale, Ionuț Mișa — propus ministru de Finanțe, Carmen Dan — propusă ministru al Afacerilor Interne, Teodor Meleșcanu — propus ministru al Afacerilor Externe, Grațiela Gavrilescu — propusă ministrul Mediului, Lia Olguța Vasilescu — propusă ministrul Muncii și Justiției Sociale, Rovana Plumb — propusă ministru delegat pentru Fonduri Europene, Petre Daea — propus ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Mihai Fifor — propus ministrul Economiei. Toma Petcu a fost propus ministru al Energiei, Tudorel Toader — la Ministerul Justiției, Răzvan Cuc — la Ministerul Transporturilor, Doina Pană — la Ministerul Apelor și Pădurilor, Lucian Șova — la Ministerul Comunicațiilor, Gabriel Petrea — la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. De asemenea, Marius Alexandru Dunca a fost propus ministru al Tineretului și Sportului, Mircea Titus Dobre — ministrul Turismului, Andreea Păstîrnac — ministru pentru Românii de Pretutindeni, Ilan Laufer — ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Viorel Ilie — ministru pentru Relația cu Parlamentul, Victor Negrescu — ministru delegat pentru Afaceri Europene, Lucian Georgescu — ministrul Cercetării și Inovării. AGERPRES