Curtea de Apel Bacău a pus în executare mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare spaniole pe numele a doi tineri băcăuani. Conform mandatelor, autorităţile judiciare din Spania au dispus, încă din noiembrie 2016, arestarea preventivă a celor doi băcăuani. P.B.I. (23 de ani) şi R.I.A. (26 de ani) sunt acuzaţi de furt calificat săvârşit prin efracţie, infracţiune care ar fi fost comisă în iunie 2016. Băcăuanii sunt bănuiţi că ar face parte dintr-un grup mai mare care ar fi dat o spargere în Centrul Comercial Cameratas, din localitatea Golmayo (Soria), mai precis într-un magazin de bijuterii. Paguba produsă se ridică la 117.172 euro. Din interceptările telefonice, ar rezulta că băcăuanii au participat la spargere. Curtea de Apel a dispus predarea celor doi autorităților judiciare din Spania. De altfel, tinerii au fost de acord să fie predaţi pentru clarificarea situaţiei, deşi susţin că sunt nevinovaţi. Autorul furtului se bănuieşte că ar fi un bărbat din Neamţ, pentru care s-a dispus, de asemenea, predarea către autorităţile din Spania.

