Poliţiştii Postului de Poliţie Gârleni au fost sesizaţi la data 25 septembrie a.c. de către o tânără de 18 ani, din localitate, despre faptul că în cursul nopţii, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul, pe care ulterior l-a găsit abandonat pe raza comunei, într-un şanţ de pe marginea părţii carosabile, cu urme de avarii. În urma cercetărilor efectuate de către poliţiştii, aceştia au constatat că în seara zilei de 24 septembrie a.c., reclamanta s-a deplasat cu autoturismul proprietate personală, în vizită la mătuşa sa, unde a rămas peste noapte. În cursul nopţii, fiul gazdei, un tânăr de 16 ani, împreună cu vărul acestuia, un tânăr de 18 ani, au sustras cheile autoturismului şi au plecat cu autovehiculul, condus de către cel din urmă. Întrucât tânărul nu posedă permis de conducere, din cauza lipsei de experienţă în condus, a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. În urma coliziunii au rezultat doar pagube materiale, în valoare de aproximativ 1000 de lei. În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

