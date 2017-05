Actualitate Dofteana: Pod de 2,4 de milioane de lei din bugetul local de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăria Dofteana a inaugurat un pod în valoare de 2.400.000 de lei (24 de miliarde de lei vechi), construit integral din fondurile comunei. Obiectivul a fost început în mai 2016. „Podul are o lungime de 125 de metri și face legătura între Larga și Dofteana. A fost distrus în totalitate în 2005, la inundații. Din cauza asta, locuitorii din Larga erau obligați să ocolească opt kilometri ca să ajungă în centrul comunei, la dispensar, farmacie, primărie sau casa de cultură”, explică primarul Ioan Bujor. Opt km dus, opt întors. La inaugurare, alături de locuitori, au fost prezenți Theodora Șotcan, deputat, Silviu Pravăț, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Ciprian Bucur, ministru pentru Relația cu Parlamentul în 2016 și cetățean de onoare al comunei Dofteana, consilieri, profesori, preoți și alți lideri ai comunității. În aceeași zi a fost inaugurat și deschis circulației un drum de exploatare agricolă de trei kilometri, care a fost realizat din fonduri europene și a costat 384.000 de euro. „Acest drum va absorbi circulația atelajelor și a utilajelor agricole de pe DN 12A, având ca efect fluidizarea traficului. De azi, nu vom mai vedea căruțe, animale și tractoare pe drumul național”, a explicat, mulțumit, Ioan Bujor. 1 of 7 9 SHARES Share Tweet

