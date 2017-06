Echipa pirotehnică a ISU Bacău a fost solicitată să intervină în zona Pufu, pe raza localității Dofteana, pentru a desfășura o misiune de asanare a teritoriului de elemente de muniție ramasă neexplodată, din timpul conflagrațiilor. La fața locului, pirotehniștii au descoperit 14 mine antipersonal, 77 cartușe calibru 7,92 mm și 4 grenade ofensive de mână. Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată în vederea distrugerii. 21 SHARES Share Tweet

