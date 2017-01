Echipa de volei masculin a Științei a reușit să ia un set- primul- sâmbătă, pe terenul noii lidere a Diviziei A1, Arcada Galați. Din pacate pentru studenți, din actul al doilea, la cârma jocului s-au instalat gazdele, care nu au mai făcut nicio concesie, impunându-se la general cu 3-1. „Nu cred că puteam mai mult, în condițiile în care Galațiul dispune de un lot redutabil. Oricum, acest set câștigat arată că avem potențial. Pentru noi, importante sunt următoarele doua meciuri, cu Dejul si Clujul”, a declarat antrenorul Științei, Cornel Păduraru, care a utilizat garnitura: Ivkovic, Ivankovic, Someșan, Cimili, Marinca, Csoma, Ghimeș-libero. Au mai jucat: Sărăcuțu, Cazacu, Al. Voinea și Purice. Celelalte rezultate ale etapei a 15-a: CSM București- SCM U Craiova 0-3, U Cluj- VC Caransebeș 3-1, Unirea Dej- VCM P. Neamț 3-1, Tricolorul Ploiești- Explorări Baia Mare 3-1. Meciul Steaua- VM Zalău se joacă azi. Clasament: 1) Arcada 37p., 2) Steaua 36p., 3) VM Zalău 34p., 4) Tricolorul Ploiești 33p., 5) SCM U Craiova 33p., 5) SCM U Craiova 32p., 6) CSM București 25p., 7) Explorări Baia Mare 17 p. (26-34), 8) VC Caransebeș 17p. (24-33), 9) Unirea Dej 13p., 10) Știința Bacău 11p., 11) U Cluj 10p., 12) VCM Piatra Neamț 2p. 0 SHARES Share Tweet

