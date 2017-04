Doar câteva sute de şomeri, la bursa generală a locurilor de muncă

La bursa generală a locurilor de muncă, eveniment care s-a desfăşurat vineri, 7 aprilie, între orele 9.00 şi 12.30, la Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu”, prezenţa din partea lor a fost foarte slabă.

Dintre cei peste 14.000 de şomeri, aflaţi în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bacău, s-au interesat de oferta de posturi vacante, prezentată la bursă de către peste 60 de angajatori, doar 650 persoane. Culmea este că oferta a fost mult mai mare decât cererea, angajatorii punând la bătaie nu mai puţin de 1.200 de locuri de muncă.

„Mă surprinde această prezenţă slabă”

Printre şomerii (marea majoritate, trecuţi de prima tinereţe) care s-au perindat prin faţa agenţilor economici, la primele ore, am întâlnit-o şi pe Mihaela Tomescu, economist, care a plecat de la bursă mulţumită şi cu o impresie destul de bună. „Îmi place modul de prezentare a angajatorilor, ne-a declarat interlocutoarea noastră. Oferta lor de muncă este destul de explicită, nu trebuie să ceri prea multe detalii.

În plus, sunt dispuşi la dialog, nu sunt indiferenţi, ne dau lămuriri. Nu pot să înţeleg de ce este o prezenţă atât de slabă. Pe mine, această bursă m-a ajutat să fac un pas în plus în găsirea unui loc de muncă. Ar fi bine, dacă s-ar organiza mai des astfel de burse.” La rândul ei, Maria Handoca, specialist în finanţe-contabilitate, ne-a spus: „Într-adevăr mă surprinde şi pe mine prezenţa slabă a şomerilor, mai ales a celor tineri.

Părerea mea este că în rândul tineretului nu se mai cultivă spiritul muncii. Ca organizare a bursei, din punctul meu de vedere este OK. Mi-am depus CV-ul la mai mulţi angajatori. Pentru şomerii cu studii superioare sunt cam puţine posturi, dar eu am speranţe că-mi voi găsi un loc de muncă”. Aşa cum era de aşteptat, au fost şi păreri contrarii privitor la ofertă. Alexandru I., inginer energetic, în vârstă de 46 ani, ne-a declarat: „Nu spun că sunt dezamăgit, dar pentru ceea ce a fost odată judeţul Bacău, ca economie, este puţin, ca ofertă, pentru şomerii cu studii superioare. Eu am terminat facultatea în 1996 şi atunci am avut posibilitatea să mă angajez oriunde. Acum, observ cu tristeţe că şomerii cu studii superioare au şanse de angajare doar în sfera serviciilor, pe posturi sub nivelul lor de pregătire”.

„Tineretul s-a uitat de la distanţă”

Deziluzie, însă, a fost şi de partea cealaltă, a angajatorilor, dar, evident, vizavi de şomeri. „Au venit puţini iar dintre ei şi mai puţini au fost cei care s-au arătat interesaţi de oferta de muncă, ne-a declarat Dorin Jipa, şef birou resurse umane, la o firmă de comerţ şi prestări servicii. Cei mai în vârstă s-au oprit să vadă oferta.

Tineretul a trecut pe lângă noi, s-a uitat de la distanţă şi a plecat.” Până la finalul bursei, dintre cei 650 şomeri prezenţi, au fost selectaţi în vederea angajării 320. Aceştia urmează să se prezinte la interviul cu agenţii economici care i-au ales. Dar oferta rămâne deschisă în continuare pentru toţi şomerii. „Aceste posturi vacante prezentate la bursă, fiind dedicate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, vor fi mediate în perioada următoare, rămânând în atenţia noastră, ne-a spus Octavian Ţicău, directorul AJOFM Bacău. Deci îi aşteptăm pe şomeri în continuare la agenţia noastră şi la punctele de lucru din judeţ.”