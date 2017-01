După viscolul și ninsoarea care au îngropat țara sub nămeți, s-a insinuat, pe rețelele sociale, în special, ideea că ar trebui scoși la muncă forțată cei care primesc ajutoare sociale, în special, beneficiarii venitului minim garantat. „Să iasă la muncă, și-așa iau bani degeaba“ – a fost ideea principală a campaniei care a convins foarte ușor că bărbații și femeile fără venituri și care primesc un ajutor simbolic în valoare de circa 150 de lei lunar de la stat ar trebui să devină un fel de sclavi. Ceea ce au neglijat cei care au indus această idee este că, după guvernările de dreapta, care au impus criterii suplimentare pentru acordarea venitului minim garantat (VMG), numărul celor care primesc acest ajutor a scăzut drastic. Și nu doar atât, dar dintre cei care încă mai primesc acest ajutor, marea majoritate nu pot presta munci fizice. În municipiul Bacău au mai rămas doar 200 de persoane cu astfel de dosare care primesc VMG. Nu toate însă trebuie să şi presteze muncă în folosul comunităţii. „Aceasta pentru că legea îi exclude de la muncă pe cei care au un copil de până la 7 ani în îngrijire, au atins vârsta de pensionare şi pe cei care au un certificat medical de la comisia de expertiză care să ateste că au un grad de handicap. Scăzând excepţiile, mai rămân 13 persoane care pot face muncă în folosul comunităţii”, explică Daniela Pozînărea, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Bacău. Cei care invocă starea de sănătate trebuie să prezinte la fiecare trei luni acel certificat medical de la comisia de expertiză. Lista cu beneficiarii de la 416 ajunge la Direcţia de Servicii Publice. „Aceştia se prezintă la noi după cum consideră. Ştim din adresa pe care o prezintă câte ore au de prestat şi în ziua respectivă sunt repartizaţi la o activitate, în general la salubrizare. Când termină orele de făcut, pe baza pontajului, li se eliberează o adeverinţă că au executat zilele necesare”, a declarat Daniel Roşu, directorul interimar al Direcţiei Servicii Publice. În general, beneficiarii de ajutoare trebuie să lucreze între trei şi zece zile pe lună ca să acopere venitul pe care îl primesc. Andreea Gavrilă

