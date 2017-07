Valerian Vreme, președintele PMP Bacău, fost ministru, fost parlamentar, a intrat din nou în atenția organelor de anchetă. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a trimis Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție a României un referat în care solicită să-l sesizeze pe președintele României asupra exercitării dreptului de a-l cerceta pe ex-ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în legătură cu săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. DNA arată că există suspiciunea rezonabilă asupra săvârșirii unor fapte care încălcau legea. Concret, în septembrie 2010-februarie 2012, Valerian Vreme, ministru al Comunicațiilor în acea perioadă, „cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, a încheiat cu D.Con-Net AG, lider al unei asocieri de firme, un contract ce avea ca obiect închirierea pe o durată de 16 luni și 13 zile, cu opțiune de cumpărare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft în școli.” Asta în pofida faptului că Acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 nu permitea încheierea unui astfel de contract subsecvent. „Prin acest demers s-a cauzat, pe de o parte – un prejudiciu Ministerului Comunicației și Tehnologiei Informației, în valoare totală de 11.291.793,99 euro, iar pe de altă parte – un folos patrimonial necuvenit, în același cuantum, în favoarea D.Con-Net AG”, arată DNA. Instituția mai precizează că fostul ministru beneficiază de prezumția de nevinovăție. „Este aceeași speță ca în 2013. Atunci, Parlamentul a dat acest aviz, iar acum avizul este solicitat din nou”, a explicat președintele PMP Bacău. Nu este nicio diferență, susține Valerian Vreme. „Pe această speță, eu sunt din 2013 la dispoziția organelor de anchetă și am avut o poziție corectă față de acestea”, a declarat fostul ministru al Comunicațiilor. El a mai precizat că nu este îngrijorat și că își va proba nevinovăția în instanță. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.