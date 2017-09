Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Sectia Bacau, cerceteaza conditiile in care s-a facut transferul unor terenuri dinspre Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Bacau catre Primaria Bacau si contextul in care au fost puse in posesie mai multe persoane, care au vandut terenurile in scurt timp, la preturi cu mult sub cele ale zonei. Potrivit unor surse, pana in momentul de fata au fost audiate mai multe persoane care si-au pus semnatura pe transferul illegal al terenurilor. Aproximativ 2,3 hectare, situate in Serbanesti, au fost preluate de municipalitatea bacauana, fara a avea baza legala necesara, o Hotarare de Guvern, prin care sa fie aprobata trecerea terenurilor din proprietatea statului, in proprietatea municipiului Bacau.



Ilegalitatile au iesit la iveala in urma sesizarilor facute de Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC). In data de 6 august, reprezentantii sindicatului au depus o plangere la DNA, la adresa primarului Romeo Stavarache, dar si a altor angajati din Primaria Bacau, implicati in preluarea unor terenuri evaluate la peste 2 milioane de euro. Politistii au reclamat faptul ca s-au intocmit documente oficiale cu date false, sau falsificate, prin care au transferat ilegal din proprietatea publica a statului terenurile situate in municipiul Bacau, strada Nicolae Lascar Bogdan, sola 82. Din terenul statului, autoritatile locale bacauane au dat lui Ion Paldau 2.746 mp de teren, lui Saila Sorin, 4.088 mp, iar Fioniei Marcu, 3.919 mp. Noii improprietariti au vandut imediat terenul, cu preturi sub cel al zonei. Au cumparat Titi Cartas si Emanoil Berdila, care au legaturi de afaceri cu oameni politici liberali.

“Procurorii de la DNA trebuie sa decida cine a comis ilegalitatea. In cazul preluarii ilegale a terenurilor statului de la Serbanesti s-au comis o serie de falsuri, fapte de coruptie si de abuz in serviciu. Manevrele s-au facut in arcul PNL Bacau. De transferul terenurilor si de vanzarea acestora nu sunt straini nici primarul Stavarache si nici fostul sef al Politiei, Stefan Alexa”, ne-a precizat Constantin Lovin, liderul SNPPC din Moldova.

Vasile Maftei, chemat la audieri

“L-au chemat la audieri pe fostul sef al Serviciului de Logistica din IPJ Bacau, Vasile Maftei. Din cate am inteles, situatia este destul de grava. Fostul sef al politiei, Stefan Alexa, ar fi vrut sa paseze raspunderea catre seful de la logistica”, ne-a declarat Marian Pavel, liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) Bacau.



Alexa arunca responsabilitatea pe umerii Primariei Bacau

Stefan Alexa, fostul sef al IPJ Bacau, acum sef al Politiei de Frontiera Iasi considera ca toata responsabilitatea pentru preluarea terenurilor in afara cadrului legal o poarta reprezentantii Primariei Bacau, care au afirmat ca pentru trecerea celor 2,3 hectare de teren nu au nevoie de promovarea unei Hotarari de Guvern, deoarece pot beneficia de prevederile articolului 44 din legea 18/1991. “Terenurile care au apartinut GAZ-urilor se predau la primarii. Eu aveam hotararea Consiliului de Conducere, stiam ca doar trebuie sa dau aceste terenuri. Cei de la Primaria Bacau m-au asigurat ca pot prelua terenurile in baza articolului 44 din legea 18/1991 si ca nu au nevoie de o Hotarare de Guvern”, ne-a declarat Stefan Alexa.

MAI isi cauta terenul la cadastru

Reprezentantii MAI au solicitat de curand cartea funciara a terenurilor din Serbanesti, care fac obiectul cercetarilor procurorilor DNA. Reprezentantii Oficului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCIPI) Bacau considera ca in acest caz doar instantele se pot pronunta. Cu alte cuvinte, doar trimiterea in judecata si cercetarea justa poate aduce clarificari decisive in acest caz. “Juristi din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor (MAI) dar si de la Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Bacau ne-au solicitat toate informatiile pe care le avem referitor la terenurile politistilor din Serbanesti”, ne-a declarat Liviu Miroseanu, directorul OCPI Bacau.

Conducerea Politiei Romane confirma ilegalitatea

In data de 4 august 2009, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), Serviciul de Logistica, transmite adresa cu numarul 111558 liderului SNPPC, comisar Marin Gruia. Aceasta adresa confirma in mod clar ilegalitatea produsa in Bacau. In baza deciziei 319/1985, conform Dispozitiei 409/1955, privind reglementarea transmiterii bunurilor proprietate a statului, suprafetele de teren din Serbanesti sunt proprietatea statului, fiind transmise din administrarea consiliilor populare Bacau si Letea Veche in administrarea Inspectoratului Judetean de Politie Bacau. Din suprafata de teren de 45.250 metri patrati, aflata pe teritoriul administrativ al municipiului Bacau, IPJ Bacau a intabulat in anul 2006 numai 22.059 metri patrati si constructiile edificate pe acesta. “Ulterior, IPJ Bacau a facut rectificarea in Cartea Funciara, proprietar fiind IPJ Bacau, din nou eronat, intrucat imobilul este proprietatea Statului Roman si se afla in administrarea MAI, prin IPJ Bacau", afirma, intr-o adresa, comisarul sef de politie Mihaela Boeru, sef al Serviciului de Logistica al IGPR. Din anchetele efectuate de comisii complexe din MAI, rezulta faptul ca demersurile facute de IPJ Bacau au fost eronate. Acesta a fost primul pas facut spre instrainarea si vanzarea unor terenuri, a caror valoare a fost estimata la 2 milioane de euro.

Mircea Merticariu