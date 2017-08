Multimedia Distrugere de muniție de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 1 of 11 Marți, echipa pirotehnică a executat o misiune de distrugere a muniției rămasă neexplodată provenită din timpul conflictelor militare. Activitatea s-a desfășurat în poligonul amenajat din satul Siretu, comuna Săuceşti.

Muniția distrusă a rezultat în urma misiunilor de asanare a teritoriului județului Bacău executate în perioada 18 iulie – 07 august a.c. și a constat în 23 proiectile explozive, 1 bombă de aruncător, 1 grenadă de mână ofensivă și 106 cartușe de infanterie.

