Actualitate Dispute pe construcția unui bloc din centrul orașului - noua construcţie ridicată pe locul fostului restaurant „Comalrid”, din spatele blocului nr. 1 de pe strada Nicolae Bălcescu, naşte dispute între proprietarii blocului “Select” şi beneficiarii proiectului aflat în desfăşurare de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Proprietarii imobilelor care au vedere spre viitorul bloc de locuinţe, ridicat pe terenul fostului restaurant “Comalrid”, au ieşit în stradă. Ei sunt revoltaţi de faptul că proiectul iniţil a fost schimbat, iar din clădirea care trebuia să devină un Centru de afaceri, pe trei nivele şi o suprafaţă de aproximativ 345 metri pătraţi, construcţia se ridică cu încă trei etaje, devenind bloc de locuinţe, cu o suprafaţă de 938 metri pătraţi. O dată ridicat nivelul pe verticală, vecinii nemulţumiţi spun că rămân fără soare. Proprietarii nemulţumiţi au ieşit în stradă şi i-au chemat la discuţii şi pe cei implicaţi direct în această problemă, respectiv, reprezentanţii primăriei şi pe beneficiarul proiectului. Citat: “Nu este corect faţă de noi să se procedeze astfel! Trebuiau să ne consulte când au schimbat proiectul. Nu am avut habar de această modificare de proiect, deşi, reprezentanţii firmei spun că au făcut publică această intenţie. Vrem ca lucrările să se oprească aici, să avem şi noi soare în apartamente”, declară Antoaneta Lutinger, proprietar apartament. Construcţia care face obiectul discuţiei a început în anul 2012. După un timp, lucrările au stagnat aproximativ un an şi jumătate, fiind reluate anul acesta. Beneficiarul investiţiei este SC Rustrans SRL Bacău, iar reprezentanţii firmei spun că societatea a urmat toate demersurile legale şi a primit toate avizele necesare. “Proiectul şi-a schimbat destinaţia, iar obiectivul se numeşte acum Lucrări de supraetajare şi schimbare destinaţie Centru de afaceri în Imobil locuinţe colective şi spaţii comerciale. Există toate avizele necesare, lucrările au început în luna februarie, iar construcţia se va finaliza în anul 2020. O dată cu terminarea şantierului, spaţiul se va restrânge, iar proprietarii vor avea căile de acces mai largi”, declară reprezentantul beneficiarului. La discuţiile aprinse purtate în stradă a fost prezent şi Alexandru Geliman, arhitectul şef al oraşului. Acesta a declarat că beneficiarul proiectului a primit avizele necesare continuării construcţiei pentru că firma avea documentaţia completă şi nimeni nu contestase legalitatea acestui proiect. “Îi voi comunica domnului primar dorinţa oamenilor, vom reanaliza documentaţia, urmând să ne întâlnim din nou la primărie cu un reprezentant al proprietarilor nemulţumiţi, pentru a discuta cu proiectul în faţă”, declară Alexandru Geliman, arhitect şef. Proprietarii nemulţumiţi de extinderea pe verticală a construcţiei respective spun că sunt hotărâţi să contacteze un avocat care să-i ajute să contesteze avizele obţinute de beneficiarul lucrării. 0 SHARES Share Tweet

