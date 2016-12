Onesti Dispute mari pe creşterea taxelor locale în Oneşti de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 în municipiul Oneşti a creat o mare dispută în rândul consilierilor locali. Liberalii au venit la dezbaterea acestui proiect de hotărâre cu un amendament prin care au cerut ca impozitul pe clădirile nerezidenţiale să fie păstrat la nivelul din acest an, de 0.2 la sută, iar la plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat de către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie 2017, să fie acordată o bonificaţie de 10 la sută. De asemenea, consilierii locali ai PNL au mai solicitat ca taxa de salubritate mediu pentru persoanele juridice să fie la fel ca cea din acest an (6 lei/lună angajat). Referitor la acest amendament, autorităţile locale oneştene au venit cu date exacte şi au menţionat că în municipiul Oneşti sunt înregistrate 764 clădiri nerezidenţiale, 724 din acestea fiind deţinute de persoane fizice care desfăşoară activităţi economice ca şi societăţile comerciale iar 40 sunt cabinete medicale şi de avocatură. A fost arătat faptul că prin reducerea impozitului pe clădirile nerezidenţiale la 0.2 la sută, deoarece valorile de evaluare sunt foarte mici, aceste impozite vor fi aduse la nivelul de impozitare al societăţilor comerciale. Primarul municipiului Oneşti, Nicolae Gnatiuc, a admis ca să se acorde o bonificaţie de 10 la sută persoanelor juridice care îşi achită impozitul datorat pe întregul an 2017 până la 31 martie, dar nu şi-a însuşit şi solicitarea, prin amendament, a consilierilor locali liberali ca taxa de salubritate mediu pentru să rămână la 6 lei/angajat pe lună. Este de remarcat faptul că edilul-şef a cerut ca votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2017 să fie făcută nominal de către consilierii locali ai municipiului. Votul acestui proiect a fost de 14 voturi pentru (ale consilierilor PSD şi ale celor de la PSRO) şi 4 abţineri (ale consilierilor locali ai PNL). Menţionăm că în aceeaşi şedinţă, cu un vot asemănător, prin modificarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 87 din 30 noiembrie 2011, a fost aprobat modul de zonare fiscală şi încadrarea în categoriile de impozitare ale municipiului. Prin acest vot al consilierilor PSD şi PSRO (ce şi-au dorit mărirea taxelor şi impozitelor locale la Oneşti), platforma industrială a municipiului a fost încadrată în zona C de impozitare (ea fiind în zona D, inferioară, fapt ce face ca suma plătită ca impozit de societăţile comerciale de aici să se dubleze!) „Ar trebui să analizăm de două ori o asemenea situaţie şi să hotărâm odată! Nu cred că este o soluţie această impozitare dublă”, a declarat consilierul local Mihai Dumitru (PNL). În replică, secretarul municipiului Oneşti, consilierul juridic Daniel Spânu a declarat că „prin această modificare se face încadrarea într-o zonă de impozitare corectă a platformei industriale a municipiului, conform cu reglementările noului Cod fiscal, care este în vigoare”. Este de evidenţiat faptul că şi la votarea acestui proiect de hotărâre s-a cerut votul nominal al consilierilor locali ai municipiului Oneşti. 1 SHARES Share Tweet

