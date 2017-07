Dupa ce ani de zile a functionat intr-o locatie improprie, acum dispensarul medical uman din comuna Traian, judetul Bacau, se poate mândri cu un sediu nou cu dotari ultramoderne, care le depaseste si pe unele dintre cele de la oras.

Dispensarul comunei Traian este acum unul dintre cele mai moderne din zona, la capitolul servicii medicale. Asta dupa ce autoritatea locala a reusit sa atraga fondurile necesare pentru modernizarea spatiului in care se desfasoara activitatea medicala a singurului medic din comuna. Pentru asigurarea unor conditii conforme cu normele europene, primaria a investit in spatiu 3,5 miliarde lei vechi. “Dispensarul medical uman din comuna a necesitat o reabilitare totala. Am inceput lucrarile in anul 2009 si am continuat in 2010. Acestea au fost realizate cu bani din bugetul local. Inainte de inceperea reabilitarii, dispensarul era intr-o situatie precara”, a declarat Maria Georgeta Esanu, primar al comunei Traian.

Proiectul de reabilitare a vizat izolarea termica a cladirii, montarea de usi noi si ferestre termopan, inlocuirea dusumelelor, inlocuirea acoperisului, amenajarea incaperilor cu gresie si faianta. De asemenea, a fost necesara asigurarea retelei de apa curenta si instalarea unei centrale pe lemne pentru apa calda, in conformitate cu normele in vigoare. In completarea lucrarilor de reabilitare, dispensarul a fost dotat si cu piese de mobilier noi, instrumentar medical – truse medicale, frigider pentru pastrarea medicamentelor.

Farmacie si cabinet stomatologic

In cadrul dispensarului din comuna Traian nu functioneaza doar cabinetul medical, ci si o farmacie aprovizionata cu mai toate medicamentele, dar si un cabinet stomatologic. “Aveam nevoie de acest dispensar pentru ca cel vechi nu corespundea normelor necesare pentru functionarea unui cabinet medical, desi nu am avut incotro si a trebuit sa stam aici. Doamna primar a raspuns cerintelor noastre si a gasit fondurile necesare pentru modernizarea cladirii. Acum avem un cabinet despre care pacientii nostri spun ca nici la Bacau nu exista”, a afirmat dr. Mihaela Soiman, medic de familie comuna Traian.

Dispensarul deserveste peste 2000 de pacienti

In acest moment, dispensarul medical deserveste aproximativ 2200 de pacienti. “Avem in jur de 1780 de asigurati, insa si cei neasigurati beneficiaza de serviciile noastre. In total sunt in jur de 2200 de pacienti care ne trec pragul”, a spus Mioara Miron, asistenta medicala principala. Pentru ca dispensarul este unul dintre cele mai moderne din zona, la el apeleaza nu numai locuitorii comunei, dar si multi oameni care domiciliaza in localitatile apropiate, sau chiar cei din oras. “Avem pacienti care vin din Bacau la dispensarul nostru. Spun ca e mai frumos decât cele din oras. Acum avem niste conditii la standarde europene. Avem apa curenta si caldura. Pacientii sunt foarte multumiti, in sensul ca acum asteapta intr-o sala curata si incalzita”, a mai afirmat Mioara Miron.

Sinziana Filimon