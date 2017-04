Actualitate Dispar ţevile de gaze de pe faţada blocului - ţevile dezafectate de gaze naturale sunt demontate de pe faţa blocurilor de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O firmă din municipiul Oneşti lucrează de zor zilele acestea la o parte din blocurile de pe strada Banca Naţională, tăind ţevile de gaze naturale, aflate la exterior, suspendate pe faţada blocurilor. Am surprins în plină activitate o echipă de muncitori care lucra la blocul nr. 33 de pe strada Banca Naţională. Meseriaşii tăiau cu flexul suporţii ţevilor de gaze naturale pentru a putea scoate din pereţi conductele dezafectate. Iniţial, trecătorii au crezut că este vorba doar despre dezgroparea conductelor din polistirenul folosit de proprietari pentru izolarea locuinţelor, lucru interzis dealtfel. “Am avut un proiect în această zonă, iar reţeaua principală a fost trasă prin subteran. Avem o colaborare cu E.oN, iar acolo unde reţeaua aeriană a fost dezafectată, o tăiem şi o predăm proprietarului de drept. Lucrările sunt anevoioase pe alocuri, pentru că proprietarii au îngropat ţevile de gaz în polistiren”, declarăun angajat al SC Instalaţii Oneşti. Aceeaşi firmă a lucrat şi pe strada 22 Decembrie, zonă în care reţeaua de gaze naturale a fost refăcută prin subteran. În lipsa ţevilor, pereţii exterior rămân inestetici, revenindu-le proprietarilor sarcina de a acoperi găurile rămase în pereţi. 1 of 7 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.