Începând cu 1 februarie 2017 şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bacău va proceda la neîncasarea unor taxe pentru serviciile prestate. Legea nr. 1/2017 abrogă OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu şi Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Astfel, nu se vor mai percepe taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere; taxa de redobândire a permisului de conducere; taxa de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor; taxa de autorizare provizorie.

“Taxa de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, în valoare de 6 lei (pentru categoria B), care se plătea la DITL Bacău, s-a desfiinţat. Mai dispare taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei (pentru maşini mici) care se plătea la primăria de domiciliu şi cea de 145 lei (pentru camioane sau maşini peste 3,5 tone), iar autorizaţia provizorie în valoare de 9 lei care se plătea la DITL, dispare şi ea”, declară cms.şef Claudiu Filimon, şeful SPCRPCÎV Bacău

În continuare, plăcile de înmatriculare sunt 40 de lei perechea (la număr), iar plăcuţele preferenţiale (la cerere) sunt 85 de lei perechea. Contravaloare permisului de conducere este 68 de lei şi se poate achita la ghişeu. Reamintim că timbrul de mediu pentru înmatricularea maşinilor a fost eliminat tot cu data de 1 februarie 2017. De asemenea, va fi eliminată şi taxa de examinare, de 28 lei, pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule (categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C plus E, D plus E, C1 plus E, D1 plus E, Tb şi Tv).

Totodată, vor fi scutite de taxa de 5 lei şi înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare.