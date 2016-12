Directorul Asociației “Lumina”, selectat în Comisia de Paliație a Ministerului Sănății

Mihaela Dumitrache, psiholog, director executiv al Asociatiei “Lumina”, a fost confirmata, prin Ordinul nr. 1368 al Ministerului Sanatatii, in cadrul Grupului Tehnic de lucru pentru implementarea ingrijirilor pe termen lung (paliatie).

Ordinul a fost semnat de ministrul Sanatatii, Vlad Vasile Voiculescu.

Comisia este formata din conf. univ. Daniela Mosoiu, presedintele comisiei consultative de paliatie din cadrul ministerului, Malina Dumitrescu, presedintele Asociatiei Nationale de Ingrijiri Paliative, dr. Razvan Curca (Alba Iulia), Dr. Mircea Popa (Bucuresti), dr. Elisabeth Bruma (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate), psih. Mihaela Dumitrache (Bacau), Carmen Iaver, din cadrul Ministerului Muncii, si dr. Mircea Serpe, de la Spitalul Municipal ”Teodor Andrei” din Lugoj.

“Grupul Tehnic de Lucru a fost infiintat cu scopul de a dezvolta si consolida Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciilor de ingrijiri paliative, in România. Sustin si promovez drepturile copiilor cu boli incurabile, la o ingrijire de calitate. Sa fiu parte din acest grup este o onoare dar si o mare responsabilitate si sper sa reusesc sa fiu vocea acestor copii”, a declarat Mihaela Dumitrache.

Asociatia “Lumina” asigura servicii complexe de ingrijire in centrele sale, iar in primavara va infiinta, in Bacau, primul centru din Romania destinat ingrijiri paliative a copiilor cu boli amenintatoare de viata.