Directorii trec prin noi emotii. Inca doua probe de concurs

S-a finalizat proba scrisa in concursul pentru ocuparea functiilor de directori in scoli, insa candidatii mai au de sustinut inca doua probe.

Incepând de ieri, 17 octombrie, timp de o luna, fiecare profesor care a promovat prima proba se va prezenta din nou in fata comisiei de examen pentru proba de evaluare a curriculumului vitae si proba de interviu, in care se apreciaza scrisoarea de intentie, calitatea si sustinerea de catre candidati a ofertei manageriale si a unui plan operational pe un an.

Ambele probe se dau in aceeasi zi in care este programat candidatul sa se prezinte in examen. Inspectoratul Scolar Judetean Bacau a realizat o repartizare pe zile a candidatilor (dupa scolile / colegiile unde au aplicat), iar centrul de examen ramâne, in continuare, Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen”, unde s-a sustinut si proba scrisa. In urma acesteia, din 250 de candidati cu dosare validate in concurs, au fost admisi 199.

Asta dupa ce 45 dintre ei nu au reusit sa obtina punctajul minim de promovare, iar 6 sunt inca in curs de evaluare (din motive obiective, o parte dintre membrii comisiei de concurs in ziua sustinerii probei scrise nu au fost prezenti).

Pentru fiecare proba de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Astfel, sunt declarati „admisi” candidatii care au realizat cel putin 35 de puncte pentru fiecare proba si, din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte. Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obtinut cel mai mare punctaj total.

In cazul egalitatii de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisa. Daca si in aceasta situatie egalitatea se pastreaza, pentru unitatile de invatamânt cu filiera tehnologica, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate inginer, economist, medic etc., dupa caz, la filiera vocationala, cel care are specialitatea corespunzatoare profilului predominant al unitatii de invatamânt, iar pentru celelalte unitati este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.

Daca si in aceasta situatie egalitatea se pastreaza, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a curriculumului vitae.