In timp ce in toate scolile din municipiul Bacau era instituita o situatie de urgenta (urmare a deciziei autoritatilor locale de a evacua elevii din cauza ploilor abundente), toti directorii unitatilor de invatamânt au fost ieri ... in examen. Examenul national, organizat de Ministerul Educatiei, pentru ocuparea functiilor de conducere.