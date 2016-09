Directori in examen. Concurs pe repede inainte in scoli

Controverse, dileme, nemultumiri, dar si incuviintari. Ministerul Educatiei s-a decis, in sfârsit: va organiza concurs pentru functiile de directori si directori adjuncti in toate unitatile de invatamânt preuniversitar.

Un concurs asteptat de unii, respins de altii. Un concurs cu o metodologie destul de greoaie, cu obligatia indeplinirii unor conditii destul de stricte, cu un test grila sub forma unui examen national. O adevarata mobilizare de forte, care a incins spiritele.

„Am inceput scoala si am fost anuntati ca dam concurs. Asa. Brusc si deodata. Intr-o luna, e examen! Intr-o luna. E asa, ca si cum am pune lanturi de zapada la sanie si apoi ne-am mira de ce nu merge nici macar la vale. De ce? Pentru ca nu ofera sanse egale tuturor candidatilor, pentru ca e din scurt si pentru ca pare asa, un joc de-a soarecele si pisica. Ceva de genul… care pe care”, ne-a spus un director de scoala.

De ce? Pentru ca pot participa doar cei care au patalama de expert in managemet educational. Iar cei care nu o au, nu mai au când sa o obtina. De ce? Pentru ca sunt dascali care au luat in serios acest concurs si au ales concediul fara plata pentru a invata. Numai ca acestia sunt doar profesori la catedra, nu si manageri. Total necolegial!, striga cei in functie, numiti acum cu delegatie. Mai sunt si dintre cei care, dupa ce termina ora de la clasa, fug repede acasa, la invatat. Unde mai e limita atunci intre menirea de dascal si dorinta de a fi in frunte, pe fotoliul de sef?

Ce va fi in final? Pe la mijlocul lui decembrie, când se va pune capat acestui amalgam de situatii, când se va stinge zarva si se vor valida rezultatele concursului, cei care sunt acum in functie risca sa plece acasa. Fie pentru ca nu au luat examenul si nu mai au ce cauta pe aceasta functie, fie pentru ca altii le vor lua locul.

La mijloc de decembrie, la mijloc de an scolar! Toate, pentru un moft de a face un concurs… pe repede inainte, mai spun cei vizati. De ce acum? De ce nu in vacanta de vara sau… mai incolo, prin primavara? Ultimul concurs de acest gen a fost organizat in sistem in 2008.

Ar fi bun… mai altadata „Intrebat fiind ce cred, sincer, despre vestea acestui concurs de anvergura nationala, menit sa inscauneze pentru ani buni noii directori (cei mai buni dintre cei buni, vezi bine!) in fruntea scolilor strabune (din toate punctele de vedere!), m-am cam clatinat, fiind luat prin surprindere. Nu poti avea totdeauna cele mai bune raspunsuri la indemâna, mereu iti va lipsi intregul, perspectiva si, probabil, esentialul. Si, vorba bunului meu prieten Fanus Neagu, nu esti chiar atât de prost, incât sa spui ceea ce gândesti cu adevarat! … Lasând gluma deoparte, afirm ca nu-mi permit (si nici nu ma intereseaza!) sa decriptez eu rostul resorturilor care sa motiveze o atare masura, profilata pe spectrul orizontului asteptarii de ani si ani, in buna traditie a prevederilor Legii invatamântului. Am o experienta in domeniu si o vârsta care nu-mi mai permit sa ma joc. Acum ne aflam la inceput de drum. «Problemele» vin cu duiumul si multe dintre ele au termen de rezolvare «ieri». «Sfârâie» calculatoarele, dârdâie mesele sub condeiul secretarelor, padurile seculare se transforma subit in hârtie A4, de nu ne mai ploua cu anii, zecile de amânati rataciti mai tot timpul pe cele meleaguri vest-europene devin, inevitabil, repetenti, din nou «situatii» carora chiar ca nu le mai faci fata! «Nenorocitul» de director (fara noroc, adica!) trebuie sa raspunda de cutremure, de incendii, de haznale, de tântarii Zika etc. Cu capul, ca de nu… Zic si eu, ca omu’… Bun ar fi acest examen, insa… mai altadata! Acum chiar ca nu-i nimeni pregatit pentru asa ceva!”

prof. Dan Sandu, director al Scolii Gimnaziale Berzunti

Cine vrea postul trebuie sa stie ca nu va fi usor



„Perioada este un pic mai aglomerata, acum la inceput de an scolar, dar, oricum ar fi, pentru binele scolii românesti sunt necesare astfel de concursuri, astfel de numiri pe post. Si eu intentionez sa ma prezint la concurs, sa candidez pentru functia de director al Colegiului Tehnic «Petru Poni» din Onesti. Nu stiu inca daca am si contracandidati, dar ei sunt bineveniti.

Oricine doreste sa candideze poate sa o faca, iar noi, cei in functie cu delegatie, suntem obligati sa punem la dispozitie planul de dezvoltare institutionala a scolii, pe baza caruia un potential candidat poate sa-si faca oferta manageriala. Nu s-au mai organizat de mult concursuri pentru ocuparea unor astfel de posturi. Directorii erau numiti cu delegatie.

Dar, daca domnul ministru asa a hotarât, noi trebuie sa ne conformam. Insa, cine vrea postul trebuie sa stie din capul locului ca nu va fi usor. Postul presupune multa responsabilitate. Acum, e o perioada foarte aglomerata, dar cine isi doreste sa candideze va face efortul cerut. Trebuie sa ne pregatim serios, pentru ca testul-grila este o metodologie intreaga. Examenul este serios, cu camere de luat vederi, in fata unei comisii, cu reprezentanti ai Ministerului Educatiei.”

prof. Adrian Podaru, director al Colegiului Tehnic „Petru Poni” Onesti



Pentru cine vrea aceasta functie, sa mearga la concurs



„Eu unul nu ma duc la examen. Sunt cu delegatie pe post si nu ma intereseaza neaparat o stabilitate pe aceasta functie, pentru ca la noi lucrurile stau altfel.

Fiindca vorbim de un colegiu catolic infiintat de Episcopia Iasiului, el trebuie sa fie condus doar de o persoana care primeste si avizul Episcopiei. Insa mie daca mâine mi se cere o activitate in alta parte, ma duc intr-acolo, desi din 1994 fac numai asta.

Mi-au trecut mii de elevi prin colegiu, m-am identificat cu ei. Odata cu ei a plecat si o parte din sufletul meu, cu fiecare generatie care a trecut pe la noi. Dar stiti cum e, toti suntem folositori, nimeni nu-i necesar! Pentru cine vrea aceasta functie, sa mearga la concurs. Eu nu ma duc, pentru ca e amestecul acesta intre politic si administrativ incât nu mai stii daca a participa la un astfel de examen e cel mai bun lucru, nu stii la un moment dat cât este buna intentie si cât e interes.

Daca examenul este corect, totul e onorabil ca intentie. Insa in cazul nostru, al Colegiului National Catolic «Sf. Iosif» Bacau, vorbim de o scoala aparte, vocationala, si atunci e normal sa functionezi dupa anumite reguli. Aici, inclusiv profesorii au avizul Episcopiei de Iasi. Sincer, eu sunt impacat cu gândul ca pâna acum am facut bine ce am facut. S-a nimerit sa fiu eu cel care s-a ocupat de aceasta scoala si ma bucur de acest lucru.

Daca misiunea mea este sa fiu in continuare aici, inseamna ca asa trebuie sa fie.”

pr. Anton Saboanu, director al Colegiului National Catolic „Sf. Iosif” Bacau

Concurenta neloiala: concediul fara plata



„Noi, ca directori, trebuie sa ne facem treaba si de aceea, da, ma inscriu. Nu sunt de acord insa cu faptul ca unii colegi, nu neaparat directori, si-au luat concediu fara plata pentru a participa la acest concurs. Este un fel de concurenta neloiala, pentru ca ei au mai mult timp liber sa-si pregateasca dosarul, sa invete, fata de noi, ceilalti, care trebuie sa ne ducem la indeplinire si sarcinile de serviciu.

Ar trebui ca deja sa se sesizeze cineva in acest sens, Comisia de Etica, nu stiu, Sindicatul din Invatamânt sau cine e cel mai indicat si sa se ia masuri, sa nu fie de acord ca cei care sunt acum in concediu sa fie admisi in examen.

In alta ordine de idei, sunt de acord cu acest concurs. Avem foruri superioare care au decis asta, iar noi trebuie sa respectam deciziile si legislatia. E adevarat ca si timpul nostru se va comprima, aici poate ca este problema. Eu insa voi incerca sa invat, imi voi face temele noaptea, daca e nevoie, va fi greu, dar trebuie sa facem fata. Trebuie sa ne prezentam, asta e cel mai important. Eu trebuie sa-mi fac datoria sa particip la acest concurs. O nota de pe acum? (râde, n.r.) Daca as sti gradul de dificultate al itemilor pentru o autoevaluare, mi-ar fi mai usor. Dar ce sa spun, o sa fie clar o nota de trecere. De asta sunt sigur!”

prof. Calin Boamba, director al Colegiului National „Vasile Alecsandri” Bacau



Un pas spre normalitatea de care avem nevoie

„Ideea organizarii unui concurs national pentru ocuparea functiei de director în unitatile de învatamânt preuniversitar mi se pare o initiativa oportuna. Se pune astfel capat provizoratului din ultimii ani si se asigura stabilitatea si continuitatea, conditii esentiale pentru derularea unor proiecte pe termen mediu si lung, care sa vizeze dezvoltarea durabila a institutiei respective. Exista însa si unele neajunsuri legate de sarcinile din fisa postului unui director si de bibliografia stufoasa si, uneori, irelevanta, daca o raportam la timpul scurt de pregatire, dar si la utilitatea ei. Memorarea unor legi, ordonante, regulamente sau metodologii nu mi se pare principala calitate pe care ar trebui sa o îndeplineasca un manager, în conditiile în care, în era Internetului, ai în permanenta acces la asemenea informatii, pe care le poti consulta când ai nevoie. În loc sa simplifice lucrurile, metodologia le complica uneori… De altfel, si încarcarea pe platforma a documentelor solicitate va pune la încercare rabdarea candidatilor, nefiind relevanta pentru ceea ce înseamna un director, care, în opinia mea, ar trebui sa fie un om implicat în problemele scolii, un om cu viziune, care sa lucreze, alaturi de cadrele didactice, de copiii si parintii lor si de întreaga comunitate pentru a asigura un act educational de calitate. Sunt lucruri mai importante pe care le-ar putea face un director. Obiectivele din programul managerial ar trebuie sa se cuantifice nu în dosare, comisii si comitii, planuri sau rapoarte, ci în numarul de elevi si calitatea acestora, în rezultatele la examenele nationale si la olimpiadele scolare, în calitatea resursei umane, în oferta educationala, în proiectele nationale si internationale, în gradul de multumire al parintilor fata de serviciile oferite, în siguranta în scoala, în activitatile extracurriculare etc. Cât priveste ideea de a implica în comisiile de concurs cadre didactice din scoala, reprezentati ai administratiei publice locale si parinti, în calitate de observatori, ea este salutara întrucât responsabilizeaza, în sfârsit, toti factorii implicati în procesul educational. Ceea ce înseamna un pas spre normalitatea la care speram cu totii. Un concurs este absolut necesar, repet, dar unul transparent, debirocratizat, care sa puna, în sfârsit, în prim-plan, nevoile reale ale scolii. Ramâne, asadar, întrebarea ce dorim cu adevarat? Un manager competent, capabil sa implementeze proiecte pentru scoala si comunitate, sau un memorator de alineate, paragrafe si capitole de lege, care sa se acopere de hârtii?” prof. Iulia Jicu, director al Scolii Gimnaziale Nr. 10 Bacau

O platforma online, care sigur se va bloca



„E prea mult de munca acum. E cea mai aglomerata perioada pentru un director, iar un astfel de concurs ne-ar da total peste cap activitatea. Ideea in sine e buna, dar nu o sa avem timp sa invatam, sa ne pregatim. Eu nici nu am timp când sa-mi adun toate actele de dosar, ca inscrierea deja a inceput. E o platforma online, care sigur se va bloca, la fel cum s-a intâmplat si cu alte ocazii.

Deci, vorbesc din experienta pentru ca am mai lucrat pe astfel de proiecte si pe alte aplicatii. Apoi, documentatia e stufoasa, timpul e foarte scurt. Poate sa fie bine, poate sa fie rau, nu stiu ce sa zic. Poate o sa fac un efort noaptea sa stau sa ma inscriu, sa-mi scanez toate actele, insa de invatat nu o sa am timp, asta e clar. O sa ma prezint cu ceea ce stiu deja, asta daca ma decid sa particip la concurs. Insa nu o sa imi iau niciodata concediu ca sa pot sa ma prezint la examen pentru functia de director.

Asta ma deranjeaza, ca e facut totul prea din scurt. A fost toata vara la mijloc, nimeni nu a zis nimic si acum suntem anuntati ca intr-o luna dam examen. Depinde foarte mult si de modul cum va fi organizat acest test, sa fie corect si sa se termine pentru totdeauna discutiile ca aceste numiri de directori sunt politizate.

Eu, de exemplu, toata lumea stie, nu sunt membru in niciun partid. Sunt aici, pentru ca mi-am facut treaba. Imi pare bine ca se organizeaza acest concurs, numai ca trebuia gândit altfel.”

prof. Mariana Umbrarescu, director al Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Bacau

Ne intoarcem in studentie. Dar era bine!

„Da. Eu categoric, particip. M-am mai inscris si la concursul de inspector scolar general, stiu ce inseamna un astfel de concurs, de aceea m-am si decis atât de repede sa candidez, pentru ca la modul cum e organizat, mie mi se pare ca se vrea transparenta totala. Asta mi-a dat incredere si chiar ma bucur ca lucrurile par ca incep sa intre in normal. Dupa parerea mea, este un concurs care trebuia organizat mai de mult. Ultimele astfel de examene au fost in 2008. E adevarat, timpul este prea scurt, iti trebuie macar o saptamâna numai sa-ti pregatesti dosarul, care si acesta se puncteaza, apoi mai ai si de invatat, mai ai de facut planul managerial. Bibliografia e rezonabila, timp sa avem, aici e problema. Poate ca e timp, dar e inghesuit. Când mai invatam? Pai, ne intoarcem in studentie. Vom invata noaptea, când avem timp, exact ca atunci când eram tineri. Ne intoarcem in studentie, ca bine mai era! Asa ca poate cu o astfel de stare, vom reusi si cu acest examen.” prof. Ovidiu Relu Cojocaru, director al Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacau

Sa mergi acolo unde te regasesti



„Trebuie sa candidam, sa mergem. Eu reprezint invatamântul special, care este ceva mai aparte decât invatamântul de masa. Dar ma voi inscrie la concurs, nu am alta alternativa. Lucrez in invatamântul special de 32 de ani. Practic, doar asa exist. Ma identific cu acesti copii de care avem grija, aici ma regasesc. De când am intrat in sistem, nu am mai plecat. Asta imi place sa fac, asa ca nu ma opresc aici. Avem alte regulamente de functionare, beneficiem de planuri cadru diferite, programe scolare diferite, facem si recuperare educationala.

Sunt colegi care si-au luat concediu sa invete, noi nu ne permitem acest lucru. Copiii sunt prioritatea noastra. Sunt multe de rezolvat, trebuie sa fim foarte atenti in toate. Invatam, dupa programul de lucru. Noaptea, nu stiu. Ma intorc in anii de liceu, când invatam seara. Acum, toata lumea se intreaba daca este si timp sa inveti tot. Nu stiu ce sa spun. Eu particip, sper sa asimilez cât mai mult, cred ca si experienta isi va spune cuvântul, poate ajuta. Nu putem contesta insa Legea Educatiei, ceea ce spune si ministerul de resort.

Poate ca acum, cu invatatul acesta, vom intra mai mult in detaliile metodologiei, regulamentelor, in toata tema generala. Mai sunt probabil colegi care vor spune ca e bine oriunde, la orice scoala sau liceu. Eu zic ca e bine sa te duci acolo unde te regasesti. Si acolo unde poti face ceva, unde sa te dedici in ceea ce faci. Deci, da, voi candida, voi invata, sunt de acord cu aceste concursuri.”

prof. Teddi Constantin Acsente, director al Centrului Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 Comanesti

Nu toti participa

„Nu sunt decis sa particip. Nu ma ingrijoreaza concurenta sau altceva, numai ca acum nu cred ca e cea mai buna solutie pentru mine. E bine ca se organizeaza, pentru continuitatea activitatii manageriale in scoli, e normal sa fie asa, sa poti sa iti duci pâna la capat proiectele, sa ai când sa-ti pui in aplicare ideile, dar eu, repet, nu sunt inca hotarât.”

prof. Catalin Gargaun, director al Colegiului „Henri Coanda” Bacau

Orice concurs îti ofera doua sanse daca te înscrii!



Motto: „La nimic nu foloseste stiinta daca nu se transforma în constiinta.” – Carlo Dossi, nuvelist italian

Un om al zilelor noastre nu poate spune ca traieste din amintiri! Dar experientele acumulate te ajuta sa realizezi când o noua provocare îti tulbura activitatea profesionala si fara sa vrei te raportezi la ultima experienta personala de acest gen. Noua procedura a ministerului de înscriere la acest concurs este mai complicata, decât ar presupune depunerea dosarelor la centrul hotarât pentru organizarea si desfasurarea concursului.

Am înteles si avantajele! Dar… de ce sa te apuci mai întâi? Sa cauti bibliografia, sa scanezi documentele…sau sa revizuiesti Planul de Dezvoltare Institutionala ca la început de an scolar? Sau sa lupti pentru sustinerea unui elev cu CES (cerinte educative speciale, n.r.) ca sa poata frecventa liceul desi nu se poate deplasa, nu poate depune dosar pentru învatamânt la domiciliu… si care a pierdut deja un an scolar din motive de sanatate…

„Schimbarea este singurul lucru neschimbator”.

(Arthur Schopenhauer)

Schimbarea este într-adevar greu de «digerat», dar cea care vine la scurt timp dupa începutul de an scolar e de-a dreptul bulversanta. Nu îmi place sa critic! Presiunea este, însa, foarte mare… Pot spune doar atât, ca desi eram un debutant în functia de director în 2008, mi-a fost mai usor sa organizez activitatile de început de an atunci decât acum, în al noualea an de management, din cauza numeroaselor modificari aduse în legislatia din domeniul educational care nu acorda atentia si respectul cuvenit oamenilor pe care ministerul de resort i-a etichetat drept cadre didactice.

Azi pot spune ca, desi suntem deja in plina înscriere la acest concurs, nu stiu daca am sa pot îndeplini toate conditiile sau sa ma încadrez în timpul scurt alocat înscrierii si mai ales daca pot aloca atentia cuvenita pentru studierea ultimelor trei titluri din bibliografie, titluri care nu se gasesc usor si nu se lectureaza doar pe diagonala …având în vedere testul scris /grila dat online.

„Dreptatea poate sa ne avertizeze asupra ceea ce este bine sa evitam; însa doar inima ne spune ceea ce este mai potrivit sa facem”. (Joseph Joubert)

Oricum e clar, orice concurs îti ofera doua sanse daca te înscrii! Daca nu … ai pierdut din start!

prof. Constantina Hulea, director al Colegiului „Mihai Eminescu”

O idee pozitiva transformata intr-un proces neclar



„Este necesara asigurarea unui cadru stabil in managementul educational, durabilitate si consecventa in actiunile manageriale. Asa cum orice cadru didactic, pentru a deveni titular in invatamânt, sustine un examen-concurs, in acelasi mod trebuie sa se procedeze si pentru ocuparea functiei de director si director adjunct.

Pe de alta parte, momentul ales este inoportun. In aceasta perioada, de inceput de an scolar, cadrele didactice sunt ocupate cu realizarea planificarilor calendaristice a disciplinelor pe care le predau, cu organizarea colectivelor de elevi, a comisiilor metodice din scoala, a sedintelor cu parintii, completarea cataloagelor, prelucrarea in regim de urgenta a noilor ordine, reglementari dispuse de Ministerul Educatiei (spre exemplu, Statutul elevului).

Mai mult decât atât, directorii in functie, numiti cu data de 1 septembrie 2016, se confrunta cu numeroase probleme administrative, financiare, care necesita alocarea unui timp si a unor resurse energetice individuale considerabile. Timpul de pregatire pentru acest examen este insuficient. Vor fi afectate persoane incadrate la plata cu ora sau pe suplinire / detasare, la mijlocul anului scolar. Ar fi trebuit ca acest concurs sa fie organizat vara, in timpul vacantei scolare, iar câstigatorii concursului sa isi inceapa mandatul cu 1 septembrie.

Directorii in functie au si familii, si viata personala, dar nu in acest timp, cât trebuie sa gestioneze inceputul de an scolar. Timpul este foarte scurt pentru pregatirea acestui examen, cu tot ceea ce presupune fiecare etapa. Din pacate, aceasta graba transforma o idee pozitiva si benefica pentru sistemul de invatamânt intr-un proces neclar, galopant si care va aduce schimbari si haos, atât pe plan individual, cât si in viata comunitatii scolare.”

prof. dr. Nicoleta Zarnescu, director adjunct al Scolii Gimnaziale „Mihai Dragan” Bacau



Concursul pentru ocuparea functiilor de directori si directori adjuncti in scoli si licee va incepe pe 12 octombrie, cu un examen national. Va urma apoi evaluarea dosarului, dar si proba interviului. Rezultatele finale vor fi cunoscute abia pe 9 decembrie, iar validarea acestora va fi abia pe 16 decembrie. Ce va fi dupa? Probabil va incepe o noua zarva… Sau nu!