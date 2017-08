Actualitate Director nou la Agenția pentru Protecția Mediului de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Conducerea Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Bacău a fost preluată de avocatul băcăuan Petrică Ilieș, șef de birou la Biroul juridic și contencios administrativ al Direcției juridice și resurse umane a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Petrică Ilieș a fost detașat temporar pe funcția de director executiv al APM Bacău, devenită vacantă după ce fostul director, Paul Toderică, a fost detașat temporar pe funcția de director executiv al APM Alba. Dublu licențiat, în drept și managementul afacerilor, Petrică Ilieș a fost, din 1993 până acum cinci ani, și administrator de firme private, dar și consilier județean din partea Partidului Conservator în perioada 2010 – 2012. Este membru al Baroului de avocatură Bacău din anul 2009. La APM Bacău, în anul 2015 a mai avut loc o detașare de director executiv, când Corina Pricope a ajuns, temporar, la conducerea APM Caraș-Severin. „Detașarea – ne-a transmis Petrică Ilieș cu privire la măsura luată acum – este o metodă administrativă obișnuită de modificare temporară a raportului de serviciu, care are la bază mobilitatea funcționarilor publici. Detașarea se dispune în interesul APM Alba, pentru eficientizarea activității, ținându-se cont de expertiza, performanțele profesionale și evaluarea activității directorului executiv detașat, dar și de obiectivele atinse în urma activității la APM Bacău”. Petrică Ilieș a fost detașat pe funcția de director executiv al APM Bacău până pe 31 decembrie. 16 SHARES Share Tweet

