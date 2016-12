Si in acest sezon, Directia Silvica Bacau va recolta, din sursele proprii, pomi de Craciun. Astfel, vor fi destinati pietei bacauane de profil circa 4.150 de arbori din categoria brazi, majoritatea provenind din culturile specializate, respectiv de la Ocolul Silvic Fântânele, dar si din regenerari naturale, in urma operatiunilor de ingrijire a arboretelor tinere din Ocoalele Silvice Tg. Ocna, Ciobanus si Comanesti.

La poarta Directiei Silvice, un pom din categoria brad de 0,7-1,3 metri, costa 20 de lei, unul de talia 1,31 – 2,0 metri poate fi cumparat cu 25 de lei, ajungând ca, pentru un brad ceva mai aratos, de 2.01 – 3.0 metri, cumparatorul sa plateasca 30 de lei.

In toate cazurile enuntate, preturile sunt fara TVA. „Solicitarile pentru exemplare cu inaltimea de peste 3 metri vor fi considerate comenzi speciale, iar pretul se va aproba in comitetul director al Directiei Silvice, pornind de la tariful minim de 20 de lei/ metru.

Directia Silvica Bacau va onora, cu prioritate, cerintele populatiei si, numai in limita excedentului fata de acestea, se va face valorificarea prin societati comerciale”, a declarat Viorel Ghelasa, directorul Directiei Silvice Bacau.

In aceste conditii, cel mai probabil, comerciantii vor fi nevoiti sa se indrepte spre ocoalele silvice din alte judete, de regula, din nordul tarii. In plus, judecând dupa situatiile petrecute in anii din urma, este posibil ca prin piete sa ajunga brazi cu preturi mult mai mari decât cele promovate de Directia Silvica, daca socotim ca toti comerciantii vor adauga la pretul de achizitie partea lor de câstig. Astfel, pretul unui brad va putea ajunge chiar si la câteva sute de lei, mai ales in cazul in care marfa provine din import.