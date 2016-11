Directia de Impozite se muta de saptamâna viitoare

Fostul sediu al Directiei de Impozite si Taxele Locale Bacau, de pe strada Marasesti, se goleste treptat. Mutarea a inceput acum aproximativ o luna de zile, timp in care angajatii au mutat dosarele stivuite in timp in noul sediu de pe strada Vasile Alecsandri. Acesta a fost recompartimentat de o societate din Moinesti, contra sumei de 410 mii lei fara TVA.

Deschiderea noii locatii se preconizeaza undeva saptamâna viitoare.

Cladirea in care a functionat pâna acum directia apartine Consiliului Judetean care isi va recupera de acum proprietatea. Ar fi a doua anul acesta, dupa ce in primavara a intrat in posesia cladirii in care a functionat Politia Locala Bacau. Aceasta din urma s-a mutat in cladirea Conbac, lânga Insula de Agrement.

„Dupa ce vom intra in posesia cladirii vom comanda un studiu amanuntit privind rezistenta sa. Si demolarea este o varianta”, a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean, Ionel Floroiu.

Cladirea era data in folosinta Primariei Bacau cu titlu gratuit, deci nu s-a perceput chirie in anii in care a functionat acolo directia.

Pentru sediul de pe Alecsandri, Primaria Bacau achita 36.000 de lei lunar societatii Elisa, care a câstigat licitatia.