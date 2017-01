Social Direcția de Impozite este închisă pana pe 5 ianuarie de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cei care doresc sa achite impozitele și taxele locale la Primăria Bacău pot face acest lucru după 5 ianuarie. Pana atunci se vor face modificări la soft, după cum au anunțat reprezentanții municipalității. Este vorba despre o modificare de soft despre care nu s-a știut la timp, motiv pentru care nici nu s-a făcut un anunț oficial. Reamintim ca noul sediu al DITL este pe strada Vasile Alecsandri. Cei care achita integral taxele pana la 31 martie beneficiază de o bonificație de 10 la suta, de aceea, de regula la început de an este aglomerat. În acest an, taxele au rămas la nivelul din 2016. 7 SHARES Share Tweet

