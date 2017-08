Actualitate Direcția 5 în concert pentru bacauani de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Câteva sute de bacauani au petrecut seara de vineri, 25 august, în compania celor de la Direcția 5 și Alinka, într-un concert susținut la restaurantul Green Park. Dacă terasa restaurantului s-a dovedit a fi neîncăpătoare, mulți bacauani au ales să savureze spectacolul de pe băncile din imediata apropiere a localului. Hit-urile celor de la Direcția 5 au fost ca un balsam de suflet pentru cei prezenți la eveniment, indiferent de unde au ascultat piesele favorite: de pe banca din parc sau de la o masă îmbelșugată. Una peste alta, atmosfera a fost încântătoare. Pe băncile din parc s-a ascultat în liniște, cu privirile ațintite spre cerul senin, iar pe terasa restaurantului, cu paharele pline sau chiar în ritm de…dans, în față scenei. Asta dacă se poate spune că muzica celor de la Direcția 5 este dansantă. Dar asta chiar nu are niciun fel de importantă. Seara a fost magică iar bacauanii fericiți. Și cred că asta este cel mai relevant. 1 of 10 1 SHARES Share Tweet

