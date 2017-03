Sport Dinamic, medalii naționale Karate/ CN ESKU de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Karateka de la Dinamic Bacău lovesc în plin. Au demonstrat-o și la Campionatul Național al Federației Române de Karate, filiala ESKU (European Shotokan Karate-Do Union) desfășurat weekend-ul trecut, la Ploiești. La competiția ce a reunit 300 de sportivi de la 27 de cluburi din țară, clubul băcauan Dinamic, coordonat de Liliana Adochiței și Alexandra Ciupercă a participat cu nouă sportivi care au cucerit șase medalii: una de aur, trei de argint și două de bronz. Răzvan Bulancea s-a laureat campion național la Shobu Ipon, argintul a fost adjudecat de Roxana Galan (la kata), Maria Bejan (kumite) și George Brăescu (Shobu Ipon), în timp ce bronzul a revenit aceleiași Maria Bejan la kata și Alecsyei Munteanu la kumite. „A fost o competiție grea, cu mulți concurenți pe categorie. La kata copii 2 (8-9 ani) de exemplu, au concurat pe trei locuri 28 de karateka. Țin să remarc prestația tuturor sportivilor noștri, inclusiv a celor care nu au urcat pe podiumul de premiere: Ștefan Tiron, Ariana Șerban, Tudor Galan și Alexandru Petrilă”, a declarat antrenoarea Liliana Adochiței. 0 SHARES Share Tweet

